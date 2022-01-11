الأوجلي: الواقع الحالي سيجبر كافة الأطراف على ضرورة التوافق على مسودة دستور

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن الاتفاق لوضع جدول زمني للانتخابات في ظل الاستفتاء على الدستور كان متوقعًا عقب الاختلافات والطعون والشد والجذب الذي شهدته مرحلة ما قبل 24 ديسمبر الماضي، وما وصفه بـ”إصرار” بعض الأطراف على ضرورة إنجاز الدستور أولًا قبيل الانتخابات الرئاسية.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن هذا الاتفاق قد يتسبب في تعطيل كبير للانتخابات، لا سيما في حال فشل الاتفاق على مسودة الدستور على غرار ما حدث في القاعدة الدستورية.

وأكد أن هذه المرحلة ستكون الأكثر صعوبة لا سيما أن الأطراف الليبية لطالما فشلت في التوافق على قاعدة مشتركة تصل بليبيا إلى حل نهائي للأزمة، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي سيجبر كافة الأطراف على ضرورة التوافق على مسودة دستور تفضي لانتخابات حرة ونزيهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية