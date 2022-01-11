لامورغيزي: على أوروبا الإيفاء بالتزاماتها لدول منشأ وعبور المهاجرين

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي “إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي الإيفاء بالتزاماته التي تم التعهد بها لدول منشأ وعبور المهاجرين غير القانونيين مثل ليبيا وتونس”.

وأضافت لامورغيزي، بأنه لم يتم مراعاة العدالة في إعادة توزيع المهاجرين، إلا في بعض الأحيان وبشكل رئيسي فقط من قبل بعض الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مقاربة مختلفة لتوفير استجابات مناسبة لظاهرة التوزيع.

واعتبرت لامورغيزي، أنه من الإيجابي توصل رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تسريع العمل وخطط الدعم لبلدان منشأ وعبور المهاجرين وتحرير جميع التمويلات المتوقعة دون مزيد من التأخير، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

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