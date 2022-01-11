القطراني يتابع سير عمل وزارتي العدل والثروة البحرية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحكومة المؤقتة حسين اعطية القطراني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة طرابلس اجتماعاً مع معالي وزير الثروة البحرية عادل سلطان وبحضور وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم.

واستعرض وزير الثروة البحرية ووكيل وزارة العدل ما تم تنفيذه من أعمال منذ توليهم لمهامهم وفق ما هو ممنوح لهم من صلاحيات باللوائح المنظمة لعمل الوزارتين، بالإضافة الى مناقشة العراقيل التي واجهتهم خلال المدة الماضية والسبل المراد اتباعها من قبلهم لحلحلتها .

وفيما يتعلق بملف حقوق الانسان أكد القطراني على أهمية هذا الملف خاصةً في تطبيق أحكام القضاء وملاحقة الجناة وتوفير محاكمة عادلة لهم مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ حقوق نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتوفير احتياجاتهم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها .

اما فيما يتعلق بوزارة الثروة البحرية حث القطراني على ضرورة العمل لتوفير البنية التحتية اللازمة لتنشيط الصيد البحري وفتح المجال للاستثمار في هذا القطاع لغرض تنويع مصادر الدخل وإنعاش الاقتصاد الليبي وتوفير وظائف للمختصين بالتنسيق مع وزارة العمل .