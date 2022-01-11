«الزنتوتي»: عرضت على ياسر العظمة إنتاج مسلسل «مرايا» باللهجة واللباس الليبي

عرض عبدالمجيد الزنتوتي، العضو السابق في المؤتمر الوطني العام على الفنان السوري «ياسر العظمة» إنتاج مسلسل «مرايا» باللهجة الليبية واللباس التقليدي، مشيرا إلى أنه وافق على العرض.

ونشر «الزنتوني»، صورة تجمعه بالفنان السوري ياسر العظمة، عبر توتير، وقد علق عليها قائلا: «عرضت عليه القيام بعمل ليبي يخص (الطبالين فقط في ليبيا وليس الشان الليبي) باللهجة الليبية وبعض الأحيان إذا لزم أيضا اللباس التقليدي الليبي».

وأضاف العضو السابق في المؤتمر الوطني العام، «قد أسره الموضوع ووافق ولكن مجرد فكرة قد تؤثر على الطبالين في ليبيا وتفضحهم أكثر علشان يخلو ويتركو الشعب في حاله ويخففو عليه ساده ما عنده».

ومسلسل «مرايا» عمل فني سوري متعدد الأجزاء بدأ في عام 1981، ارتبط اسمه باسم الفنان ياسر العظمة الذي أدى أدوار البطولة في كل أجزاءه، كما ارتبطت السلسلة ببعض الممثلين الذين غالبا ما تربطهم صداقة ما بياسر العظمة مثل عصام عبه جي وهالة حسني وتوفيق العشا وبشار إسماعيل وعارف الطويل وحسن دكاك وغيرهم.