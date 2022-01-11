بنغازي.. تصدع خط صرف صحي يؤدي لإغلاق الطريق الدائري الأول

أغلقت السلطات المحلية ببلدية بنغازي الطريق الدائري الأول، عقب حدوث أنهيار جزئي للطريق جراء حدوث تصدع في أحد خطوط الصرف الصحي.

وأعلن المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، أن الفِرق الفنية التابعة لمكتب المشروعات بالبلدية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي قامت بمُعاينة الخط والبدء في الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة، مبينة أن التصدع حدث في أحد الخطوط الرئيسية الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسية، ما تسبب في إنهيار جزء من الطريق الدائري الأول بالقُرب من مصحة الصفوة والبلدية تشرع في إغلاق الطريق والبدء في أعمال الصيانة.