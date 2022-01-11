خالد مازن: الداخلية تعمل على تسهيل دخول الدبلوماسيين الفلسطينيين لليبيا

اجتمع وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء مع محمد رحال القائم بالأعمال بسفارة فلسطين لدى ليبيا.

وتناول الاجتماع مناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، وأكد الوزير على أن القضية الفلسطينية قضية كل الليبيين، وأن وزارة الداخلية لن تتوانى في دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحاً أن هناك جهدا لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أوضح مازن بحسب بيان لوزارة الداخلية، على أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الدبلوماسيين الفلسطينيين للدخول إلى ليبيا.

ومن جانبه أثنى رحال على المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية وتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لطرح عدد من المسائل الهامة.