وزيرة الداخلية الإيطالية توجه رسالة لأوروبا بشأن ليبيا

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، الاتحاد الأوروبي بالإيفاء الالتزامات التي تعهد بها إلى ليبيا، باعتبارها بلد عبور تدفقات المهاجرين.

وتحدثت الوزيرة، في تصريحات صحفية عن ظاهرة الهجرة، عن لامبالاة ناتجة عن «ديناميكية الصراع المستمر بين دول البحر الأبيض المتوسط الأكثر تعرضًا للتدفقات عن طريق البحر، ودول الشمال التي غالبًا ما يتم تحديدها كوجهة نهائية من قبل العديد من المهاجرين».

وقالت، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، «حتى الآن، لم يتم تقاسم التضامن في إعادة توزيع المهاجرين، إلا في بعض الأحيان وبشكل رئيسي فقط من قبل بعض الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي».

وأردفت لامورجيزي أن «كل هذا يوضح كيف أن هناك حاجة إلى مقاربة مختلفة لتوفير استجابات مناسبة لظاهرة هيكلية لن تنتهي بالتأكيد في السنوات المقبلة».

وفي هذا الاتجاه، ذكّرت بتوصل رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي الأخير إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تسريع العمل وخطط الدعم لبلدان منشأ وعبور المهاجرين وتحرير جميع التمويلات المتوقعة دون مزيد من التأخير.

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