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وزارة العدل تطلق المنصة الإلكترونية التعليمية الحقوقية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارة العدل المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية خلال احتفالية أقامتها وزيرة العدل.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الإلكترونية ضمن جهود وزارتي العدل والداخلية في مجال الحقوق لإعلاء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في العمل الأمني-وفقاً لما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن احتفالية إطلاق المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان التأمت في فندق باب البحر بمدينة طرابلس اليوم الثلاثاء.تحت شعار “أنا أُدرك”

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قناة 218 الليبية

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