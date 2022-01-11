وزارة العدل تطلق المنصة الإلكترونية التعليمية الحقوقية

أطلقت وزارة العدل المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية خلال احتفالية أقامتها وزيرة العدل.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الإلكترونية ضمن جهود وزارتي العدل والداخلية في مجال الحقوق لإعلاء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في العمل الأمني-وفقاً لما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن احتفالية إطلاق المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان التأمت في فندق باب البحر بمدينة طرابلس اليوم الثلاثاء.تحت شعار “أنا أُدرك”

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