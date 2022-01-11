وزيرة الداخلية الإيطالية: على أوروبا الإيفاء بالتزاماتها مع ليبيا

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إنه يجب على الاتحاد الأوروبي متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها للشراكات الاستراتيجية مع دول المنشأ وعبور تدفقات المهاجرين، مثل ليبيا وتونس.

وأشارت، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة آكي، الثلاثاء، إلى أن “ديناميكية الصراع المستمر بين دول البحر الأبيض المتوسط الأكثر تعرضًا للتدفقات عن طريق البحر ، ودول الشمال التي غالبًا ما يتم تحديدها كوجهة نهائية من قبل العديد من المهاجرين، تُظهر كل اللا مبالاة”.

وأضافت “حتى الآن ، لم يتم تقاسم التضامن في إعادة توزيع المهاجرين، إلا في بعض الأحيان وبشكل رئيسي فقط من قبل بعض الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي”.

وأردفت “كل هذا يوضح كيف أن هناك حاجة إلى مقاربة مختلفة لتوفير استجابات مناسبة لظاهرة هيكلية لن تنتهي بالتأكيد في السنوات المقبلة.. وفي هذا الاتجاه، من الإيجابي للغاية أن رؤساء الدول والحكومات قد توصلوا في المجلس الأوروبي الأخير إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى تسريع العمل وخطط الدعم لبلدان منشأ وعبور المهاجرين وتحرير جميع التمويلات المتوقعة دون مزيد من التأخير“.