الدغاري: عقيلة صالح يعد منسحبا من انتخابات الرئاسة إذا عاد لمجلس النواب

قال عضو مجلس النواب والمترشح للانتخابات الرئاسية خليفة الدغاري، الثلاثاء، إن المترشح الرئاسي عقيلة صالح، يعدّ منسحبا تلقائيا من السباق الانتخابي إذا عاد لرئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأوضح «الدغاري»، أن هذا الأمر ينطبق على المترشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية ومنهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي عاد لممارسة عمله قبل انتهاء المدة المحددة في القانون.

يذكر أن عضو مجلس النواب صالح فحيمة أكد في تصريحات صحفية أن المجلس سيعقد جلسة الاثنين القادم برئاسة عقيلة صالح لأول مرة منذ إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.