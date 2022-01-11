الصغير: الكوني يرشح عضوة لا تجيد اللغة العربية ولا الإنجليزية لمنصب سفير

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يستمر العبث عضو لجنة حوار، لا مؤهل علمي “خريجة معهد” ولا مقدرة سياسية ولا تجيد حتى اللغة العربية، ولا تتحدث لا الفرنسية ولا الإنجليزية يرشحها موسى الكوني لمنصب سفير ليبيا”.

وأدى عدد من السفراء الموفدين للعمل في دول كل من، الاتحاد القمري، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرتغال، وجمهورية اليونان، وجمهورية بنين، وجمهورية تركيا، ومندوب ليبيا لدى اليونيسكو، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، نوفمبر الماضي.

وأكد المنفي للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها، متمنياً لهم التوفيق في المهمة المكلفين بها.

بدورهم تعهد السفراء، أمام المنفي بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أفضل تمثيل، وتطوير علاقاتها مع الدول الموفدين إليها.