ويليامز: من الضروري إقامة الانتخابات الليبية قبل هذا التاريخ

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن الانتخابات الليبية يجب أن تُجرى بشكل ضروري قبل نهاية شهر يونيو من العام الحالي.

وأضافت ويليامز في حديث خاص لقناة CNN الأميركية أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو توجه الليبيين لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين أنفسهم، وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم، دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية.

وأشارت ويليامز إلى أن نهاية يونيو هو موعد نهاية الجدول الزمني السياسي الذي تضمنته خارطة الطريق، والذي من المتوقع أن تدخل البلاد بعده في مرحلة فراغ سياسي، الأمر الذي يتطلب عملاً جاداً من أجل إقامة الانتخابات قبل هذا التاريخ

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