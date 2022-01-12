وليامز: ليبيا تعاني من الفوضى منذ 10 سنوات ولا يمكن حلها إلا بالتوجه لصناديق الاقتراع

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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم” الأربعاء، إن ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ 10 سنوات، وإن جميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها.

وأضافت، في مقابلة تلفزيونية اليوم على شبكة الـ سي إن إن الأمريكية، أن من غير الممكن أن تُحلّ الأزمة، سوى عبر السماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع.

وقالت، “أنا على ثقة من أنه يمكننا الاستمرار في رفع أصوات جميع الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد”.