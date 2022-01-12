أهالي “فيوت” يطالبون الحكومة ببناء فصول دراسية لطلاب الثانوي

طالب أهالي بلدة فيوت اليوم من حكومة الوحدة وبلدي غات ومراقبة التعليم بالبلدية، باعتماد فصول دراسية للتعليم الثانوي بالمحلة نتيجة ما يعانيه الطلبة من مشاكل في تنقلهم من فيوت إلى غات والبركت، ما ترتب عليه تأخر الطلبة وحرمانهم من الحصة الأولى وتغيبهم عن بعض الامتحانات.

وجاءت مطالبات الأهالي ضمن بيان أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مبنى حكومي.

واقترح المحتجون بناء فصول لطلبة الثانوية، كما ناشدوا المسؤولين أيضًا بتوفير حافلة لنقل الطلبة في حال تعذر الاستجابة لمطلبهم الأول، بعد أن أرهقتهم مصاريف نقل طلبتهم للثانويات والكليات.



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