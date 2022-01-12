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وليامز: مشروعية المؤسسات الليبية في أزمة ولن تحل إلا بالانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إمكانية إجراء الانتخابات الليبية.

وقالت وليامز في مقابلة تلفزيونية شبكة “سي إن إن”: “أنا على ثقة من أنه يمكننا الاستمرار في رفع أصوات جميع الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة، والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد”.

وتابعت: “ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ 10 سنوات، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها، ومن غير الممكن أن تُحلّ سوى عبر السماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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