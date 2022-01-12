شلوف: طرابلس على أبواب صراع بين مليشيات الرئاسي والحكومة

رأى رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الانسداد السياسي الراهن قد يهدد فعليا بنسف المسار الأمني.

وقال شلوف في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن المسار الأمني شهد تباطؤًا في ظل حكومة الوحدة المؤقتة في مختلف أبعاده، سواء تعلق الأمر بقضية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، أو جمع السلاح ودمج الميليشيات.

وأضاف المحلل السياسي أن المرشح الرئاسي، رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، حاول التغول على دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في السابق، بخصوص فتح الطريق الساحلي.

ولفت إلى أجواء التحشيد العسكري المنتشرة في طرابلس من وقت لآخر، واستدعاء المجلس الرئاسي، والحكومة للميليشيات الموجودة بالعاصمة، في ظل ترقب حدوث اشتباكات فيما بينها، جراء تنازعها على مناطق النفوذ والهيمنة، بحسب قوله.