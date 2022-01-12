ستيفاني: مشروعية المؤسسات الليبية في أزمة ولن تحل إلا بالانتخابات

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إمكانية إجراء الانتخابات الليبية.

وقالت ستيفاني في مقابلة تلفزيونية شبكة “سي إن إن”: “أنا على ثقة من أنه يمكننا الاستمرار في رفع أصوات جميع الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة، والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد”.

وتابعت: “ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ 10 سنوات، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها، ومن غير الممكن أن تُحلّ سوى عبر السماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع”.