اللجنة المكلفة بمتابعة المؤسسات السيادية بالبرلمان تعقد اجتماعها الثاني في طرابلس وتلتقي النائب العام

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة المؤسسات السيادية اجتماعها الثاني في مقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس ، وذلك في إطار مناقشتها لآلية عملها.

كما التقت لجنة متابعة المؤسسات السيادية اليوم الثلاثاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، مع النائب العام الصديق الصور.

يأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من انعقاد اللجنة اجتماعها الأول الذي عقد بمدينة طبرق و نوقش خلاله آلية و خطة العمل التي ستسير عليها ، ووعدت أثناء ذلك أنها ستعد تقريراً خلال عشرين يوما من بداية عملها .