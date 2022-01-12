العباني: على الليبيين الخروج في مظاهرات حتى تُجرى الانتخابات 

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن عدم الخروج في التظاهر السلمي احتجاجا على تأجيل الانتخابات والمطالبة بإجرائها في تقرب وقت قد يترجَم على أنه قبول بالوضع الراهن.

وأشار العباني في تصريحات صحفية إلى أن محدودية المتظاهرين الذين يصطفّون في الوقفات الاحتجاجية يدفع صنّاع القرار السياسي للاستخفاف، ولا يتعاطى مع مطالبهم بدعوى أنهم لا يمثلون أي إرادة شعبية.

وأضاف أنه في حال تحولت الوقفات الاحتجاجية إلى مظاهرات حاشدة وخرجت أعداد كبيرة للتعبير عن رأيها ، فستكون رسالة تُجبر الجميع سواء الأطراف السياسية الفاعلة المحلية والدولية ذات التأثير بالملف الليبي أو البعثة الأممية لدى ليبيا على الاستماع واحترام مطلب إجراء الانتخابات.

ودعا العباني كافة الليبيين إلى الخروج والتظاهر السلمي وفقًا للقوانين والقواعد المتعارف عليها، حتى يتم تحقيق مطالبهم.