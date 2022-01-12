حبس مسؤولين وموظفين بمصرف الجمهورية لاتهامهم بالتورط في اختلاس 600 ألف يورو

قررت النيابة العامة حبس مدير مصرف الجمهورية زوارة السابق والحالي وعدد من الموظفين لاتهامهم بالتورط في اختلاس 600 ألف يورو من خزينة المصرف ووضع قيمتها عملة مزورة.

وقال مكتب النائب العام في بيان اليوم الأربعاء إن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في مواجهة مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة، وسلفه، ورئيس قسم الخزينة، وثلاثة موظفين في المصرف، بعد استيفاء إجراءات الاستدلال معهم من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية.

وبحسب البيان، تولى وكيل النيابة العامة بنيابة العجيلات الابتدائية مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره 600 ألف يورو تم إيداعه في خزينة المصرف إنفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بمناسبة تحقيقها وقائع القضية الرقيمة 1/2018 مركز شرطة زلطن.

وبفراغ وكيل النيابة المحقق من إثبات واقعة اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلاً عن الأوراق الصحيحة ، أخذ في إجراء استجواب المتهمين بتاريخ اليوم 2021/1/11 ، وواجه في معرضه، مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة – السابق – ورئيس قسم الخزينة ، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة ؛ ووجه خلفه وشركاءه بواقع ارتكابهم لجرم الاختلاس ، وانتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق .