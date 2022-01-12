السائح يطلع المنفي على أوضاع مركز مكافحة الأمراض ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإثنين، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، وذلك للوقوف على أوضاع المركز ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا، واتخاد الاجراءات الاحترازية اللازمة.

السائح أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض من خلال العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم، والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأشار مدير عام المركز، إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه، وأن اللقاحات متوفرة والمراكز تواصل تقديم التطعيمات للمواطنين والمقيمين في كل المناطق والمدن الليبية.

بدوره، أشاد المنفي بدور العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في التصدي لهذه الجائحة من خلال برنامج التطعيمات وتوعية المواطنين بأخطارها.

وقدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ختام اللقاء، بطاقة تطعيم إلكترونية لرئيس المجلس الرئاسي.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

ء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية