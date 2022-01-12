مالطا إندبندنت: فرض الغرب لفلسفته على الليبيين يعني المزيد من عدم استقرار ليبيا

ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ماطا إندبندنت” المالطية وجوب قيام القوى الغربية بمساعدة ليبيا على تجاوز ما تسبب به تدخلها العسكري فيها عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد وصف ليبيا بدولة خارجة من صراع مؤلم بلا جدوى لآخر أشد إيلاما منه بعد أن تسببت القوى الغربية بتدمير البلاد لعدم عدم كفاءة هذه القوى في بناء السلام وتفوقها فقط في الجانب العسكري لا لشيء إلا للتدخل فقط في الشؤون الداخلية الليبية.

وأضاف التقرير إن فكرة التدخل من الخارج في التنمية الداخلية للمجتمعات التي لا تشبه المجتمعات الغربية مثل ليبيا فكرة خاطئة لم ينتج عنها سوى الإخفاقات ما يحتم على الدول المتدخلة أن تتعلم الكيفية التي تدير من خللها شؤونها قبل أن تهتم بشؤون الدول الأخرى.

وشدد التقرير على وجوب وقف التعامل مع الشعوب بأسلوب الإملاء في وقت يجب فيه الاستفادة من تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر الماضي لتكون بمثابة وقفة للتفكير فيما يمكن تعلمه من الأشهر الـ15 الماضية.

وتابع التقرير إن الهدف من هذه الوقفة هو ضمان كون الانتخابات ستكون جزء من الحل و ليس من المشكلة وأن تشكل العملية جانبا من عملية أوسع تساعد في تحقيق قبول النتيجة وتشكيل حكومة مقبولة في كافة أنحاء ليبيا وليس اختصارا وهميا أو بديلا عن عمل صعب وتدريجي لا يزال يتعين القيام به.

وبين التقرير إن هذا العمل يهدف لإعادة توحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والحكومي والأمني وما يتعلق بالمصالحة والعدالة الانتقالية بهدف التعافي الكامل والسيادة والسلامة الإقليمية وهو ما يوجب قيام المجتمع الدولي بما فيه دول شاركت علنا أو خفية في الصراع بمساعدة ليبيا على مواجهة هذه التحديات.

وأوضح التقرير إن عدم تقديم هذا النوع من المساعدة يعني استمرار الأزمة في ليبيا مع إجراء الانتخابات أو من دون ذلك مشيرا إلى أن محاولة تجميع أجزاء البلاد لا زالت مستمر منذ 11 عاما بعد أن أقر الغرب بتدميرها من خلال الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي عام 2011.

وأضاف التقرير إن المطلوب الآن هو مد يد العون إلى الليبيين لإعادة بناء بلدهم من الألف إلى الياء بالاستفادة من واقعهم وتاريخهم وثقافتهم وجغرافيتهم من دون التدخل وفرض الحلول التي تخلق المزيد من المشاكل إذ لا يمكن القيام بذلك من الأعلى والخارج لأن هذا سينهار.

وأختتم التقرير بالتأكيد على وجوب عدم تصدير الديموقراطية الغربية التي استغرقت قرونا لتنضج إلى ليبيا مع توقعات بهضمها بسرعة من قبل الليبيين في وقت يجب فيه على السياسيين إيجاد طرق للعيش والعمل معا فالانقسامات تساعد الأجانب الذين يريدون بقاء ليبيا غير خاضعة للحكم ليتمكنوا من استغلالها لصالحهم.

ترجمة المرصد- خاص

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