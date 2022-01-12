القماطي: أدعو إلى جعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في ليبيا

طالب جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ«حزب التغيير»، بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في ليبيا.

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كل سنة وأخوتنا الأمازيغ في ليبيا وكل العالم بخير بمناسبة السنة الامازيغية الجديدة 2972”.

وأضاف “ندعو إلى جعل هذا اليوم من كل عام عطلة رسمية في ليبيا؛ التي نحترم ونعتز فيها بالتنوع العرقي والثقافي الرائع الذي يتكون منه مجتمعنا”.

وكان حافظ بن ساسي، عميد بلدية زوارة، قد طالب حكومة الوحدة الوطنية، باعتماد رأس السنة الأمازيغية، لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

وخاطب عميد بلدية زوارة، أمس الثلاثاء، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، لمخاطبة رئاسة الحكومة بشأن اعتماد رأس السنة الأمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

وفي وقت سابق أصدر عميد بلدية زوارة، القرار رقم (1) لسنة 2972 أمازيغي 2022 ميلادي، والذي يوافق بعد غد الخميس، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى.