أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شتوية باردة معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على فترات متفرقة قد تصحبها سحب رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة نسبيا، تقل سرعتها تدريجيا بداية من هذه الليلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، وبين 08 و11 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحماة-

السماء قليلة السحب، تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا