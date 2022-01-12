بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 12 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 12 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء شتوية باردة على أغلب مناطق ليبيا مع سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة :-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على فترات متفرقة قد تصحبها سحب رعدية أحيانا.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة نسبيا اليوم وتقل سرعتها تدريجيا بداية من هذه الليلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 15) مْ ولا تتجاوز (09) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 16) مْ وما بين (08- 11) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 17) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 20) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:20).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).