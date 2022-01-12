الهنقاري: لولا “الصديق الكبير” لكنا اليوم “نشحت” الدقيق والأرز من الصدقات الدولية

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أنه لولا الصديق الكبير، لكان الوضع الاقتصادي تدهور في في ليبيا إلى حد التسول من البنك الدولي.

وقال “الهنقاري”، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “المحافظ حافظ حتى وإن كانت سياساته النقدية لا تعجب أصحاب المصالح الضيقة والقريبة وإن كانت قاسية لفترة زمنية على العامة من الشعب”. على حد قوله.

وتابع مبالغًا في الثناء على الصديق الكبير؛ “ولكنه كان يمتلك النية والشجاعة للمحافظة على أموال الشعب طيلة 10 سنوات كانت فيها الدولة غابة للوحوش التي تأكل الحديد والحجر “، بحسب تعيره.

وأردف أنه “لو كان غيره رضخ لمطالب وتهديد الجماعات صاحبة المصالح الضيقة لكان حالنا اليوم التسول أمام البنك الدولي ونشحت الدقيق والأرز من الصدقات الدولية”، بحسب ادعائه.