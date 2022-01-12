السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار من 4.59 دينار إلى 4.58 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.25 دينار مقابل 6.23 دينار أمس، وصعد سعر اليورو قرشا إلى 5.21 دينار مقابل 5.20 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي، على مستوى 1.22 دينار و1.24 دينار على الترتيب، في حين تراجع سعر الدينار التونسي قرشا إلى 1.58 دينار من 1.59 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني والليرة التركية، إذ سجلا 0.72 دينار و0.33 دينار على الترتيب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا