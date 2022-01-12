الارصاد: أمطار رعدية واجواء شتوية باردة والحرارة تنخفض لـ”الصفـر المئوي” بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 12/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى شتوية باردة على أغلب مناطق ليبيا خاصة المناطق الشمالية مع رياح نشطة الى قوية نسبيا هذه اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى، ومازالت الاجواء يتخللها سقوط امطار رعدية احيانا خلال فترات متقطعة على مناطق الشمال.

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان تنخفض درجات الحرارة خلال اخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية مابين (0 – 04)مْ.

في حين مازال البحر بحسب التقرير مضطرب على معظم الساحل مع ارتفاع للموج يتجاوز (3) أمتار خاصة على الساحل الشرقي. والله أعلم.