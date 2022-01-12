“افحيمة”: المفوضية لم تفِ للمرة الثانية بموعد الانتخابات المقترح في 24 يناير

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة ، أن “البرلمان سيعقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة عقيلة صالح الذي سيعود إلى تولي مهامه، للنظر في العديد من القضايا المهمة، لاسيما مصير الانتخابات، بعد تعذّر إجرائها في 24 ديسمبر الماضي”.

وأضاف «افحيمة» في تصريح لـ”العربية.نت”، أن “البرلمان بصدد إرسال كتاب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمطالبتها بموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي”.

وتابع؛ أن “المفوضية لم ترسل أيّ تقرير إلى حدّ الآن، تشرح فيه العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، باستثناء الحديث عن القوة القاهرة”.

وأردف قائلا أن “لجنة خارطة الطريق مستمرة في التقصي عن أسباب عدم إجراء الانتخابات وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية بذلك”، معتبرا أن “المفوضية لم تف للمرة الثانية بالموعد الذي حددته وأعلنته للشعب الليبي وهو 24 يناير”.

تجدر الإشارة إلى أن “لجنة خارطة الطريق عقدت خلال الفترة الماضية، لقاءات مع كل من المجلس الرئاسي ومع رئيس المفوضية، كما اجتمعت بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وبالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، من أجل الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري والانتخابي بالبلاد، بعد إزالة كل العراقيل ومعالجة الصعوبات التي أفضت إلى التأجيل”.