ويليامز والعياري: الحاجة ملحة لبدء عملية مصالحة وطنية شاملة في ليبيا

ليبيا – بحثت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في ليبيا وحيدة العياري آخر تطورات الأزمة الليبية وسبل حلها.

ووفقا لتغريدات لويليامز بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد ناقش الجانبان تنسيق أعمالهما في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وعملية برلين لدعم العملية الانتخابية التي تحترم الإطار الزمني لخارطة الطريق وإرادة ما يقرب من 3 ملايين ليبي مسجلين للتصويت.

وشدد الجانبان بحسب التغريدات على الحاجة الملحة لبدء عملية مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

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