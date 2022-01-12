طقس اليوم.. أمطار متفرقة وأجواء باردة على غالبية المناطق

تكون الأجواء شتوية باردة على غالبية مناطق ليبيا مع هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون الفرصة في رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة، مهيأة لهطول أمطار على فترات متفرقة قد تصحبها سحب رعدية أحيانًا، أما الرياح فشمالية غربية نشطة السرعة نسبيًا اليوم وتقل سرعتها تدريجيًا بداية من هذه الليلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (12- 15) مْ ولا تتجاوز (09) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي مناطق الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده؛ من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية أحيانًا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية أحيانًا هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كلم/ساعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (13- 16) مْ وما بين (08- 11) مْ على الجبل الأخضر.

وفي مناطق الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة؛ تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (12 – 17) مْ.

وتكون السماء صافية في الكفرة- السرير- تازربو، إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 20) مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

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