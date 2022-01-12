افحيمة : المفوضية لم تفِ للمرة الثانية بموعد الانتخابات المقترح في 24 يناير

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن البرلمان سيعقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عقيلة صالح الذي عاد إلى مهامه، للنظر في العديد من القضايا المهمة، لاسيما مصير الانتخابات، بعد تعذّر إجرائها في 24 ديسمبر الماضي.

افحيمة وفي تصريح لـ”العربية نت”، قال: إن المجلس بصدد إرسال كتاب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمطالبتها بموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي.

وأضاف المفوضية لم ترسل أيّ تقرير إلى حدّ الآن، تشرح فيه العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، باستثناء الحديث عن القوة القاهرة .

وتابع افحيمة قائلا أن “لجنة خارطة الطريق مستمرة في التقصي عن أسباب عدم إجراء الانتخابات وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية بذلك”، معتبرا أن “المفوضية لم تفِ للمرة الثانية بالموعد الذي حددته وأعلنته للشعب الليبي وهو 24 يناير”.