الرقابة الإدارية تطالب الدبيبة بوقف إجراءات بيع حصة شركة توتال الفرنسية

ليبيا – طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف إجراءات بيع حصة شركة “توتال” الفرنسية لحين الانتهاء من متابعة وتقييم ملفها.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة طالعته صحيفة المرصد تابعت هيئة الرقابة الإدارية وقيمت ملف تنازل شركة “هيس” الأميركية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة 8.1667% المقدرة قيمتها بـ300 مليون دولار لصالح شركتي “توتال” و”كونوكو” فيلبس وفق مذكرات ومكاتبات.

وتابع البيان إن هذه المذكرات والمكاتبات المقدمة من وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة التي أنبثق عنها قرار مجلس وزراء الحكومة رقم 552 لسنة 2021.

وأضاف البيان أنه تم إبداء ملاحظات إجرائية حول القرار مع التأكيد في التوصيات على ضرورة الاستحواذ على الحصة لصالح الدولة الليبية لما تمثله من عوائد استثمارية متطرقا للخلاف الحاصل بين الوزارة والمجلس حيال بيع الحصة المذكورة لصالح شركة “توتال” من عدمه.

وأكد البيان إن هذا الخلاف وما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة قد تمس مقدرات ومصالح الشعب الليبي يحتم على رئاسة الهيئة مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة إيقاف إجراءات البيع إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل.

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