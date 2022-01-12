“دي تابول”: يجب على المسلحين التشاديين في ليبيا العودة لبلدهم

عبّر المتحدث باسم جبهة التناوب والوفاق التشادية، كينجابي دي تابول، عن أسفه من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفي إشارة للمسلحين التشاديين المتواجدين في ليبيا؛ قال “دي تابول” إنه يجب عليهم العودة، مضيفًا أن تواجدهم في الماضي كان بهدف محاربة تنظيم “داعش” في ليبيا، بحسب وصفه.

وعزا وجود الكثير من المسلحين التشاديين في ليبيا إلى استحالة عودتهم لتشاد، جراء ما يتعرضون له من استهداف متواصل ومراقبة جوية.

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