مكافحة الأمراض: 599 إصابة و8 وفيات بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 395 ألفًا و69 حالة، من بينها 129 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 611، عن تعافي 632 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 382 ألفًا و472 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5,813.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 12%، وذلك بعد فحص 4,911 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,941,926 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 922,275 شخصًا.

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