حالة الطقس لليوم الأربعاء بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا

طرابلس 12 يناير 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني الأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية اليوم الأربعاء، الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم، وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام:

تبقى الأجواء شتوية باردة على أغلب مناطق ليبيا خاصة المناطق الشمالية، مع رياح نشطة إلى قوية نسبياً هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ومازالت الأجواء يتخللها سقوط أمطار رعدية أحيانا خلال فترات متقطعة على مناطق الشمال.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية مابين (0 – 04)مْ.

في حين مازال البحر مضطرب على معظم الساحل، مع ارتفاع للموج يتجاوز (3) أمتار خاصة على الساحل الشرقي. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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