ياسين: المليشيات في طرابلس ستدخل في صدام جديد على السلطة والمال

أكد المحلل السياسي فرج ياسين، أن المليشيات في العاصمة طرابلس على شفَا الدخول في صدام جديد ضمن صراعها على السلطة والمال، فيما تستعد الدول الغربية لذلك النزاع بدعوة رعاياها للمغادرة.

ياسين، وفي تصريحات لـ”سكاي نيوز” قال : “إن بريطانيا قرأت هذا المشهد، ولذا أصدرت تحذيرها إلى رعاياها قبل أيام لمغادرة ليبيا، والدول الغربية مسؤولة عن ذلك، لمواقفها حيال الأزمة الليبية، فتدخلاتهم سارت في اتجاه الإبقاء على التيارات المتطرفة رغم أن الشعب الليبي لفظها ويبدو أن هناك إرادة من أجل أن تكون ليبيا هي الحاضنة لتنظيم الإخوان الذي لم يعد له مكانا في دول الإقليم مثل مصر وتونس”.

وأضاف “حل أزمة ليبيا ما زال بعيدًا، لأن التشخيص منذ البداية كان خاطئًا لأن الأزمة جرى التعامل معها على أنها سياسية، وهي في الأساس أزمة أمنية، وكان يجب قبل الحديث عن المسار السياسي والانتخابات نزع سلاح الميليشيات كأساس للحل”.

وتابع “على الأمم المتحدة والدول الغريبة، إذا أرادت التعاطي بجدية مع الوضع، العمل على هذا الملف وطرد المجموعات المؤدلجة التي تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، فهناك إزدواجية للمعايير، ففي الوقت الذي يقف فيه الغرب بحزم ضد التيارات المتطرفة في دول مثل أفغانستان يغمض عينيه عنها في ليبيا”.

واستطرد “أخشى من أن تكون البلاد متجهة إلى السيناريو الأخطر وهو التقسيم، في ظل استمرار ما وصفه بالتهميش الذي يتعرض له إقليمًا برقة وفزان ،وشكاوى الأهالي من أنه في الوقت الذي تزخر أرضهم بالمياه والنفط والموارد الأخرى، لا تنعكس تلك الخيرات على السكان”.

واستكمل “الحل يبدأ بنزع سلاح الميليشيات وتفكيكها، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحينها سيتمكن الليبيون بعد ذلك من الجلوس والتوصل لتفاهمات فيما بينهم”.