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أبوعرقوب لـ«بوابة إفريقيا»: حكومة الوحدة أصبحت تشكل خطراً على الأمن القومي الليبي

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

12 January, 2022

رأى المحلل السياسي من طرابلس أحمد أبوعرقوب، أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت تشكل تهديداً وخطراً على الأمن القومي الليبي.

وقال أبوعرقوب، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه “يجب على البرلمان الإسراع في تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي أصبح وجودها يشكل خطراً وتهديداً على الأمن القومي الليبي، كما يجب التعويل على الشخصيات القوية التي حضرت اجتماع بنغازي باعتبارها تحمل رؤية ومشروع لتوحيد وبناء الدولة ولديها القدرة على تنفيذ مشروعها”.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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