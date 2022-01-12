مجلس النواب يصدر قانونا لتمديد سن التقاعد إلى 70 عاما

العنوان-طبرق

أصدر مجلس النواب قانونا بتعديل أحكام الضمان الاجتماعي، إذ نص التعديل على تمديد سن التقاعد لتكون على سن الـ70 عاما.

ووفقا لنص القانون، الذي اطلعت العنوان على نسخة منه فإنه يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش.

واشترط القانون طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها.

يذكر أن القانون رقم (13) لسنة 1980 أجاز قبل التعديل أن يكون سن التقاعد في القانون القديم كان 65 عاما للرجال.

كما حدد القانون 3 حالات للتقاعد عند سن 60 عاما وهي العاملات من النساء والرجال العاملين في الأعمال، أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح, والرجال العاملين في الأعمال العادية وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون.