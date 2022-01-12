لليوم الثاني.. استقرار العملات الدولية في السوق الموازية

استقرت أسعار العملات الدولية في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي.

وصعد الدولار على نحو هامشي، مسجلًا 4.96 دينار مقابل 4.955 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وثبت سعر اليورو عند 5.50 دينار، كما بقي سعر الإسترليني عند مستوى 6.57 دينار المسجل أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما استقرت الليرة التركية عند 0.36 دينار والدينار التونسي عند 1.72 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ثبت سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 207 دنانير المسجل، أمس الثلاثاء.

السوق الرسمية

في المقابل، انخفض متوسط سعر صرف الدولار من 4.59 دينار إلى 4.58 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. في حين، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.25 دينار مقابل 6.23 دينار أمس، وصعد سعر اليورو قرشا إلى 5.21 دينار مقابل 5.20 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني والليرة التركية، إذ سجلا 0.72 دينار و0.33 دينار على الترتيب.

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