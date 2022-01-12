القطراني يبحث مع أبو هيسة والعبدلي منجزات الصناعة والمعادن والإسكان والتعمير  

ليبيا – عقد حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة ووكيل وزارة الإسكان والتعمير خالد العبدلي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للقطراني أشار إلى أن الاجتماع ركز على منجزات وزارتي الصناعة والمعادن والإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية خلال العام الماضي وخطة عملهما خلال العام الجاري وفق بنود مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2022 حال اعتمادها من جهات الاختصاص.

وأضاف البيان إن القطراني وأبو هيسة والعبدلي ناقشوا العراقيل التي واجهت الوزارتين خلال العام السابق فيما أوصى الأول بضرورة منح دواوينهما بشرق وجنوب البلاد كافة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة الأنحاء.

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