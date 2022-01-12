عودة 102 صوماليًا إلى بلادهم من ليبيا

قالت مصادر حكومية صومالية، اليوم الأربعاء، إن 102 مهاجرًا صوماليًا كانوا محتجزين في ليبيا؛ أعيدوا إلى الصومال، بينهم خمس نساء، بحسب ما ذكرت الوكالة الصومالية للأنباء.

وكان في استقبال العائدين، في مطار مقديشو، وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدي سعيد موسى علي، ومسؤولون آخرون.

وتستمر رحلات الإجلاء للمهاجرين العالقين في ليبيا إلى بلادهم، ضمن مساعي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، فيما يعرف ببرنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

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