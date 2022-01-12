تأكيد أممي وروسيا على ضرورة الحفاظ على “الزخم الإنتخابي” ومواصلة العملية السياسية في ليبيا

طرابلس 12 يناير 2022 (وال)- أكدت الأمم المتحدة وروسيا على ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي دار أمس بتونس العاصمة بين المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، والسفير الروسي في ليبيا، جَمشيد بولتايف.

وفقا لما أكدته ويليامز – عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – فقد تطرق اللقاء للتطورات الأخيرة في ليبيا.

وأضافت ويليامز أن الجانبين شددا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية. (وال)

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