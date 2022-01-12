جواز السفر الليبي يتقاسم الترتيب الـ 103 عالميا مع «كوسوفو» و«بنجلاديش» ضمن الـ 10 الأسوأ 

سجل مؤشر هينلي لجوازات السفر، الجواز الليبي في المرتبة 103 عالميا، من أصل 111 في تصنيف 2022 وفقًا لحرية السفر لحاملي جوازات السفر العادية

وجاء ترتيب ليبيا الـ (103) متقاسمًا مع دولتين آخرتين وهما «بنجلاديش» و«كوسوفو»، وذلك ضمن نسخة الرُّبع الأول من العام 2022 لمؤشر «هينلي» الذي يحدد مدى قوة جواز سفر كل دولة على أساس عدد الدول المسموح لحامله بدخولها من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة.

وبالنسبة لجوازات سفر باقي الدول العربية التي شملها التصنيف، احتلت مراكز متفاوتة حسب الترتيب التنازلي التالي: تونس، المغرب، موريتانيا، الجزائر، مصر، الأردن، جيبوتي، لبنان، السودان. وقبعت جوازات سفر الدول العربية التالية في قاع الترتيب: الأراضي الفلسطينية، الصومال، اليمن، سورية، العراق.

أما الجوازات التي احتلت المراكز الخمسة الأولى عالمياً فهي: الياباني والسنغافوري (تقاسما المركز الأول)، الألماني والكوري الجنوبي (تقاسما المركز الثاني)، الفنلندي والإيطالي واللوكسمبورغي والإسباني (تقاسمت المركز الثالث)، النمساوي والدنماركي والفرنسي والهولندي والسويدي (تقاسمت المركز الرابع)، الأيرلندي والبرتغالي (تقاسما المركز الخامس).