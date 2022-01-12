وليامز والسفير الإماراتي يؤكدان الحاجة لتنسيق الجهود في ملف الانتخابات

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأربعاء، مع سفير الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، محمد الشامسي، آخر المستجدات في ليبيا، حسب تغريدة للمسؤولة الأممية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت مستشارة غوتيريس «أكدنا على الحاجة إلى تنسيق الجهود للحفاظ على زخم العملية الانتخابية وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار الليبي التي أقرها مجلس الأمن الدولي».

وكثفت وليامز خلال الأيام الثلاثة الماضية لقاءاتها مع أطراف دولية وإقليمية منخرطة في الملف الليبي؛ إذ أجرت مشاورات مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في تونس، والقائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، جَمشيد بولتايف، والسفير الجزائري سليمان شنين.

– وليامز: جميع المؤسسات الليبية تواجه أزمة في مشروعيتها

– وليامز تبحث مع سفير الجزائر دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي

-وليامز والسفير الروسي يؤكدان ضرورة الحفاظ على «الزخم الانتخابي»

وفي آخر موقف صادر عنها في هذا الشأن، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا إن «ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ عشر سنوات، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها»، وفق تصريحات أدلت بها لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.

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