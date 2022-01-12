8 وفيات  و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ليبيا سجلت أمس الثلاثاء 599 إصابة بفيروس كورونا المستجد و129 حالة حرجة.

وأشار المركز في تحديثه اليومي، اليوم الأربعاء، إلى تماثل للشفاء 632 مصابًا، ووفاة 8 حالات.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 12% من إجمالي 4911 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4312 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 395 ألفًا و69 حالة، منها 6784 حالة نشطة، بينما تعافى 382 ألفًا و472 حالة، وسُجلت 5813 حالات وفاة بالمرض في البلاد