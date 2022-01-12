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“السيسي”: التدخل في الشؤون الداخلية للدول يؤدي إلى هدمها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن من قام بالعمل على هدم الدول لم يلتفت إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو حق من حقوق الإنسان.

وعزا “السيسي”، في كلمة له أمام منتدى شباب العالم الذي تنظمه الحكومة المصرية بمدينة شرم الشيخ، السبب في ذلك إلى عدم تخريب الدول وترك مواطنيها يعانون مثل ما يحدث في كلٍّ من ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق.

وأشار إلى أن هناك دول بها ملايين اللاجئين إلى جانب عدد من النازحين المتواجدين في المخيمات، معربًا عن خشيته من أن يؤدي التنافس السياسي وتنافس المصالح إلى ضياع الدول وبالتالي ضياع شعوبها، مما قد يؤخر بناء مستقبلها لمدة 50 أو 100 سنة قادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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