“السيسي”: التدخل في الشؤون الداخلية للدول يؤدي إلى هدمها

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن من قام بالعمل على هدم الدول لم يلتفت إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو حق من حقوق الإنسان.

وعزا “السيسي”، في كلمة له أمام منتدى شباب العالم الذي تنظمه الحكومة المصرية بمدينة شرم الشيخ، السبب في ذلك إلى عدم تخريب الدول وترك مواطنيها يعانون مثل ما يحدث في كلٍّ من ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق.

وأشار إلى أن هناك دول بها ملايين اللاجئين إلى جانب عدد من النازحين المتواجدين في المخيمات، معربًا عن خشيته من أن يؤدي التنافس السياسي وتنافس المصالح إلى ضياع الدول وبالتالي ضياع شعوبها، مما قد يؤخر بناء مستقبلها لمدة 50 أو 100 سنة قادمة.

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