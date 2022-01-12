التكبالي: التيارات الإسلامية تسعى للسيطرة على البرلمان

شن البرلماني، علي التكبالي، هجوما عنيفا على التيارات الإسلامية، متهما إياها بالسعي للسيطرة على البرلمان، وإلغاء كافة القوانين التي تطالب بانتخاب الرئيس من قبل الشعب .

وأضاف التكبالي أن عدم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان هو من مطالبات تلك التيارات منذ الفترات الأولى، لافتا إلى أنهم سيستخدمون كافة الوسائل لتحقيق غايتهم وسيتعاونون مع التنظيمات الإرهابية حال فشلهم في تحقيق ذلك.

وطالب التكبالي البرلمان بتحصين قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لضمان عدم التلاعب بمنصب الرئيس من أي جهة كانت.

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