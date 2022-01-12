البشتي: ما يقع الآن من أخطاء وفوضى وفساد من إفرازات النظام السابق

رأى المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، أن ما يقع الآن من أخطاء وفوضى وفساد من إفرازات النظام السابق، على حد قوله.

البشتي، وفي منشور له على فيسبوك: قال” بعض قيادات اللجان الثورية الذين يقارنون ما يحدث في ليبيا الآن من مساويء وأخطاء بمساويء وأخطاء نظامهم، ويروا أن نظامهم كان أفضل حالا مما نعيشه الآن، وهم بذلك يتجاهلون الحقائق التالية، أولًا: كل الكوارث التي حصلت أثناء حكمهم والتي يطول حصرهَا وعلى جميع المستويات، وثانيا: وهذا مهم، أن حتى ما يحصل الآن من أخطاء وفوضى وفساد هي من إفرازات نظامهم”، بحسب تعبيره.

وتابع “الغالبية العظمى ممكن يحكموننا الآن، تربى فقط في ظل نظامهم، ولم يعرفوا غيره، وبالتالي هم لم يعرفوا شيئًا عن السياسة بمعناها الحقيقي، ولا شيئًا عن الحس الوطني الحقيقي”، على حد وصفه.