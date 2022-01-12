الصومال: إعادة 97 مهاجرا غير شرعي من ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الصومالية، إعادة 97 مهاجرا غير شرعي من مواطنيها، كانوا محتجزين في مراكز الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

وقال وزير الخارجة الصومالي عبدي سعيد موسى، خلال مؤتمر صحفي: “إنّ إعادة هؤلاء الموطنين البالغ عددهم 97 شخصا بينهم 5 سيدات، يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة مواطنيها القابعين في دول العالم إلى بلادهم”.

وأضاف موسى “الرئيس محمد فرماجو، التقى اتّفق في ديسمبر الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على تعجيل مهمة إعادة المواطنين الصوماليين إلى بلادهم”.

وتابع “هذه الدفعة هي الأولى منذ بدء أزمة كورونا، وستواصل الحكومة الصومالية جهودها لإعادة العالقين في الخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي”.